Babaeski’de BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı

Yeni tip korona virüs (COVID19) salgınıyla mücadele kapsamında BioNTech aşısının Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde vatandaşlara uygulanmaya başlandı.
Yeni tip korona virüse karşı toplumsal bağışıklığın kazandırılması için sürdürülen aşılama programı kapsamında Babaeski Devlet Hastanesinde de BioNTech aşılarının uygulanmaya başlandı.
Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit sosyal medya hesabından, Babaeski ilçesinde BioNTech aşısının başladığını belirterek vatandaşların randevularını 182 hattı veya www.mhrs.gov.tr adresinden randevularını alabildiklerini ifade etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.