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Kırklareli’nde alınan tedbirlerle vakalar düşüyor

İHA

Kırklareli’nde alınan tedbirlerle vakalar düşüyor

Geçtiğimiz haftalarda vaka artışlarında zirve yapan Kırklareli’nde alınan tedbirlerle vaka yayılım hızı azaldı.
Geçtiğimiz haftalarda vaka artışı en çok iller arasında 1. sırada yer alan Kırklareli’nde alınan tedbirler sayesinde yayılım hızı düştü. Bununla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam Twitter hesabından illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid19 güncel vaka sayılarını açıkladı. Kırklareli’nde geçtiğimiz hafta 830.44 olan vaka sayısı bu hafta 721.80 ile düşüş yaşadı.
Kırklareli Valiliği, polis, jandarma, il sağlık müdürlüğü ve diğer kurumlarla birlikte denetimlerini sıklaştırdı. Halkın yoğun olduğu bölgelerde ve iş yerlerinde denetimler devam ederken ekipler tarafından anonslu uyarılar sürüyor.

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