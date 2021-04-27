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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’nde '3D Teknolojik Kütüphane' açıldı

İHA

Kırklareli’nde '3D Teknolojik Kütüphane' açıldı

Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapımı tamamlanan Zenginleştirilmiş Kütüphane (ZKütüphane) ve 3D teknolojik kütüphanesi açıldı.
Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapımı tamamlanan zenginleştirilmiş kütüphane (ZKütüphane) ve 3D teknolojik kütüphanenin açılışı yapıldı. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Zenginleştirilmiş kütüphane ile eğitimin kalitesinin artmasıyla çocukların başarısının artacağını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan açılış konuşmasında, "Çocuklarımızın yetiştirilebilmesi, iyi bir geleceğe hazırlanabilmesi için devlet olarak, millet olarak, veli olarak ve eğitim camiası olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Z Kütüphane ve Teknolojik Kütüphaneler eğitimin kalitesinin artmasına ve çocuklarımızın başarı oranın artmasına doğrudan katkı sağlayacaktır" dedi.
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 3 bini aşkın kitap ve internet erişimi bulunan zenginleştirilmiş kütüphanenin yanı sıra öğrencilerin 3 D otomasyon tasarımlarını gerçekleştirecekleri teknolojik kütüphanede ise 1 adet 3D yazıcı, 1 adet CNC Router,16 adet robotik kodlama seti,1 adet A3 renkli yazıcı ve 16 adet dizüstü bilgisayar da öğrencilerin hizmetine sunuldu.
Zenginleştirilmiş kütüphane ve 3D teknolojik kütüphanesi ile, öğrencilerin toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerilerini artırmak, öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirme, verimli zaman geçirmelerini sağlamak, toplumsal farkındalık ve duyarlıklarını geliştirmek, bilinçli nesiller yetişmesini amaçlamakta.

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