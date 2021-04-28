Karantinada olması gerekirken trafikte yakalandı

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Kırklareli’de korona virüs nedeniyle karantinada olması gerekirken trafikte yakalanan şahıs, 3 bin 150 lira ceza kesilerek yurda yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sırasında Covid19 nedeniyle evinde karantinada olması gereken kişinin izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan M.A’ya karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanarak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

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