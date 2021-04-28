Kırklareli İl Pandemi Toplantısı yapıldı

Kırklareli'de düzenlenen toplantıda korona virüsle mücadele kapsamında getirilen tam kapanma sürecindeki tedbirler ve uygulamalar değerlendirildi.

Tam kapanma sürecindeki tedbirler ve uygulamalar ile kent genelinde korona virüs tedbirlerinin değerlendirildiği İl Pandemi Toplantısı, Vali Osman Bilgin başkanlığında vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve STK başkanlarının katılımıyla video konferans yöntemi ile gerçekleşti. Toplantıda tam kapanma sürecindeki tedbirler ve uygulamalar ile kent genelinde salgın hastalıkla ilgili alınan tedbirler ve ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

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