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Kırklareli'de 17 günlük tam kapanma öncesi alışveriş çılgınlığı

İHA

Kırklareli'de yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek "tam kapanma" öncesinde adeta alışveriş çılgınlığı yaşandı.

Kırklareli'de 17 günlük tam kapanma öncesi alışveriş çılgınlığı

Kırklareli’de yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek “tam kapanma” öncesinde adeta alışveriş çılgınlığı yaşandı.
Korona virüsle mücadele kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00’da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'de bitecek olan “tam kapanma” öncesi Kırklareli’nin en işlek caddelerinde alışveriş hareketliliği yaşandı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve işletmelerde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, özellikle Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak caddelerinde bulunan bankaların önlerinde yaşanan yoğunlukta maske ve mesafe kuralına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Tam kapanmaya 1 gün kala kentte yoğunluğun üst seviyede yaşandığını dile getiren Mevlüt Tunç, “Korona virüsü ile mücadele kapsamında devletimiz gerekli önlemleri aldı. Tam kapanma öncesi Kırklareli'de hareketlilik görünüyor. Aslında bu hareketliliğe hiç gerek yok. Günlük yaşam konusunda da devlet kuruluşları olsun, diğer gıda sektörleri olsun belirlenen saatlerde hepsi hizmet verecek. Bu hareketliliğe ve tedirginliğe hiç gerek yok. Bu konuyla ilgili biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Vaka oranları tam düştü derken yine yükseltmeyelim. Herkes maske, mesafe ve hijyen kuralına uyarsa bu kısıtlama sonrası normale dönmeye başlarız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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