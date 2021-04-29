Halkın sağlığı için gıda kontrol görevlileri sahada

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri kasap, market, lokanta, restoran ve fırın gibi gıda işletmelerinde denetimlerde bulundu.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri halkın sağlığı için korona virüsüyle mücadele kapsamında kasap, market, lokanta, restoran ve fırın gibi gıda işletmelerinde denetimlerine devam ediyor.

Halkın sağlığı için denetimleri yoğun bir şekilde yaptıklarını belirten İl Müdürü Mehmet Aksoy “Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasının temini için sahadayız. Kasap, market, lokanta, restoran ve fırın gibi gıda işletmelerinde risk esaslı denetimler ile covid19 tedbirleri kapsamında denetimlerimiz devam etmektedir” dedi.

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