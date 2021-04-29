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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağaç keserken ayağından yaralandı

İHA

Ağaç keserken ayağından yaralandı

Kırklareli’nde ağaç keserken bacağından yaralanan orman işçisi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karahamza köyünde orman işçisi olarak çalışan Reşat Eş ağaç keserken motorlu testerenin ayağına çarpması sonucu yaralandı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eş, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan Reşat Eş’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün iş kazası sonucu yaralanan orman işçisi Reşat Eş’i hastanede ziyaret etti. Başkan Gün yaralanan orman işçisi Eş’e geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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