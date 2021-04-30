Kırklareli’nde 550 litre kaçak içki ele geçirildi

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Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 550 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kızılcıkdere köyünde kaçak içki imalatı yapıldığını tespit etti. Ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 1 şüphelinin evinde yapılan aramada 550 litre fermente şarap ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli serbest bırakılırken, suç unsurlarına el konuldu.

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