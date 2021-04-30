Tam kapanmanın ilk gününde sokaklarda sessizlik

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Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma sürecinin ilk gününde Kırklareli’nde sokaklar yerini sessizliğe bıraktı.

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı 29 Nisan itibariyle başladı. Vatandaşların kısıtlama başlamadan önce Kırklareli’nde meydanlar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan araç sürücülerinin izin belgelerini ve evraklarını kontrol etti.

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