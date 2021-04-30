Tam kapanmanın ilk gününde denetimler sıklaştırıldı

Kırklareli’nde yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek "Tam Kapanma"nın başlamasıyla cadde ve sokaklarda denetimler arttırıldı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek "Tam Kapanma"nın ilk gününde Kırklareli’nde ekipler denetimlerini arttırdı. Kent merkezinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve belirli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti.

Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti.

Jandarma ekipleri de kentin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor.

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