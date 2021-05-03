Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

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Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamaya geçilen 17 günlük tam kapanma sürecinde sokak hayvanları hayvan besleme gruplarınca besleniyor.

Yeni tip Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uygulamaya geçilen Tam Kapanma sürecinde 17 gün boyunca devam edecek tam gün sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde sokak hayvanlarının sağlık ve yiyecek ihtiyaçları Kırklareli Valiliği koordinesinde, hayvan besleme gruplarınca besleniyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin tam kapanma sürecinde sokaktaki hayvanlara sağlık ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayan hayvan besleme gruplarına teşekkür etti.

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