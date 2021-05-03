Ramazan pideleri Türk Kızılay’dan

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllüleri destekleriyle iftar saatinden önce vatandaşlara ramazan pidesi dağıtıyor.
Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllüleri tarafından iftara saatler kala Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez lezzeti olan pideler dağıtıldı.
Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllülerinin destekleriyle iftara saatler kala sıcak pideleri vatandaşlara buluşturduklarını dile getiren Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, “Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllüleri tarafından iftar saatinden önce vatandaşlara ramazan pidesi dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.