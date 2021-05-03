Ramazan pideleri Türk Kızılay’dan

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Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllüleri destekleriyle iftar saatinden önce vatandaşlara ramazan pidesi dağıtıyor.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllüleri tarafından iftara saatler kala Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez lezzeti olan pideler dağıtıldı.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllülerinin destekleriyle iftara saatler kala sıcak pideleri vatandaşlara buluşturduklarını dile getiren Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, “Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Gönüllüleri tarafından iftar saatinden önce vatandaşlara ramazan pidesi dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.

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