Kırklareli’nde 3 Haitili Müslüman oldu

Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören 3 Haiti uyruklu öğrenci Müslüman oldu.
Kırklareli’nde eğitim ve öğreti hayatını sürdüren 3 Haiti uyruklu üniversite öğrencisi Müslümanlığı seçti. Müslüman olmak için Kırklareli İl Müftülüğüne başvuran Delex Jenpıerre, Moise Negrıel ve Nygel Duprat için ihtida merasimi yapıldı. İl Müftüsü Aydın Yığman 3 öğrenciye İslam’ın temel prensipleri hakkında bilgi vererek kelimei şehadeti söyletti ve tebrik etti. Yığman Müslümanlığı tercih eden 3 öğrenciye İslamla ilgili kitaplar ve Kuranı Kerim hediye ederek ihtida belgelerini takdim etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.