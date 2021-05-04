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Kırklareli’nde tam kapanmada kısıtlamayı ihlal eden 47 kişiye 148 bin 50 lira ceza

İHA

Kırklareli’nde tam kapanmada kısıtlamayı ihlal eden 47 kişiye 148 bin 50 lira ceza

Kırklareli’nde korona virüsü tedbirlere uymayan 47 kişiye 148 bin 50 lira cezai işlem uygulandı.
Korona virüsüyle mücadele kapsamında getirilen 17 günlük tam kapanma sürecinde jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından Demirköy, Babaeski, Pınarhisar, Vize ve Lüleburgaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerde tam kapama sebebiyle sokağa çıkma yasağına uymayan 47 kişi tespit etti.
Tespit edilen 47 kişiye 148 bin 50 lira ceza uygulanırken, ekipler tarafından kısıtlamaya uyulması yönünde her gün anonslu uyarılarda bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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