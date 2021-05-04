Karantinada olması gereken kişi gezerken yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken bir kişi, köy meydanında gezerken yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Vize ilçesine bağlı Topçuköy köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sırasında covid19 nedeniyle evinde, karantinada olması gereken kişinin, izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan R.Eç’ye karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.