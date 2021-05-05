Meşe balı üreten arıcıların saha kontroller yapılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde Meşe Balı üretimi yapan üreticilerin koloni kontrolleri yapılarak, arı yetiştiricileri coğrafi İşaret konusunda bilgilendirildi.

Kırklareli Meşe Balı'nın Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almasının ardından, kentte 'Meşe Balı' üreten üreticilerin koloni kontrolleri yapılarak, arı yetiştiricileri Coğrafi İşaret konusunda bilgilendirme yapıldı.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Doğan ve Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Korkut, Pınarhisar İlçesi Akören köyünde 300 koloni ile arıcılık yapan Halil Demirbağ'ı ziyaret ederek Meşe Balı Coğrafi İşaret Tescili konusunda bilgilendirmelerde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.