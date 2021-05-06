Lüleburgaz Belediyesi'nden Hıdırellez'e özel video

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Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)LÜLEBURGAZ Belediyesi, aralarında Candan Erçetin'in de olduğu şarkıcıların Trakya yöresinden seslendirdiği şarkılarla hazırlanan video klip ile Hıdırellez'i kutladı.

Tam kapanma sürecinde şarkıcılar Candan Erçetin, Fehmiye Çelik ve Havva Karakaş, çevrim içi platformlar üzerinden bir araya gelerek, Trakya yöresinden şarkılar seslendirdi. Şarkıcıların Hıdırellez'i kutladıkları görüntülerinden oluşan 14 dakikalık video, Lüleburgaz Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yayınlandı. Çok sayıda beğeni alan video, 'İçimizi ısıtan güneşin enerjisi, içimize çektiğimiz baharın kokusu yarınlar için umudumuz olsun' notuyla paylaşıldı. DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2021-05-06 17:36:29



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