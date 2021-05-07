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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tam kapanmada ihlallere geçit yok

İHA

Tam kapanmada ihlallere geçit yok

Kırklareli’nde yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanmada denetimler hem havadan hem de karadan devam ediyor.
Korona virüsüyle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanma sürecinde Kırklareli’nde ekipler tarafından denetimler hem havadan hem de karadan sıkı bir şekilde devam ediyor. Kent merkezinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve belirli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti.
Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti.
Jandarma ekipleri de kentin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor.

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