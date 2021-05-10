Kırklareli'nde eller Mescid-i Aksa için semaya yükseldi

Kırklareli'nde öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescidi Aksa'nın kurtuluşu için selalar okunup ve dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın terörist İsrail'in Mescid Aksa'ya yönelik baskınlarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında yurt genelinde tüm camilerde öğle ezanıyla birlikte duaların yapılacağını duyurmasının ardından Kırklareli’nde ki tüm camilerde sela okundu.

Hızırbey Camii'ne gelen vatandaşlar okunan selanın ardından Mescidi Aksa'nın kurtuluşu için dualar etti.

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