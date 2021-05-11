Sarıgül: İsrail'deki zulmü durdurun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıgül: İsrail'deki zulmü durdurun

DHA

Sarıgül: İsrail'deki zulmü durdurun


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadığını belirterek, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin sessiz kalarak çifte standart uyguladığını söyledi. Sarıgül, "Çifte standartlı demokrasi olmaz, demokrasi senin demokrasin, inanç senin inancın olmaz. Lütfen İsrail'deki bu zulmü durdurun, yoksa biz Türk halkı olarak ne yapacağımızı biliriz" dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nin Babaeski ilçesini ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Babaeski İlçe Başkanı Hakan İnanç ve ilçe yönetiminin karşıladığı Sarıgül, önce kısıtlamada muaf tutulan esnafı ziyaret etti. Daha sonra partililerle bir araya gelen Sarıgül, Mescid-i Aksa'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinip, ABD ve İsrail'i kınadı. 
'NEREDE İNSAN HAKLARI, NEREDE DEMOKRASİ?'
Sarıgül, konuşmasında ABD Başkanı Biden, AB ve BM'ye de seslenerek, çifte standart uygulandığını belirtti. İnsan hakları ve demokrasinin ikiyüzlü söylemlerle korunamayacağını belirten Sarıgül, "Haksızlık ve zulüm karşısında susmak inançlarımızla bağdaşmaz. Buradan soruyorum, nerede demokrasi, nerede insan hakları? Ey Amerika Birleşik Devletleri, ey Avrupa Birliği, ey Birleşmiş Milletler, neden sesinizi çıkarmıyorsunuz? Özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını savunuyorsunuz ama ne yazık ki yanı başımızda olan dünyanın gözü önünde olan bu zulme karşı başkaldırmıyorsunuz. Zulüm, adaletin zırhıdır, biz herkesin adalet içerisinde yaşamasını arzu ediyoruz. Ben Babaeski'den diyorum ki; nerede insan hakları savunucuları?" dedi.
'FİLİSTİN'DEKİ KARDEŞLERİMİZİN HAKLARININ KORUNMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'
Şişli Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, Sinagog saldırısını hatırlatan Sarıgül, burada hemen Sinagogu onardıklarını belirtti. Sarıgül, "Biz Türk insanı, biz Müslüman olarak 'incinsen de incitme' kültüründen geliyoruz. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki; Filistin'deki kardeşlerimizin haklarını, hukuklarının korunması için elimizden gelen bütün çabayı ve bütün mücadeleyi en iyi şekilde vereceğiz" diye konuştu.
`ÇİFTE STANDARTLI DEMOKRASİ OLMAZ´
Filistin vatandaşlarının yanında olduklarını belirten Sarıgül, "Filistin'de zulme uğrayan kardeşlerimizin yanındayız. Bu mübarek günde, ibadetlerini yapan kim olursa olsun, ibadeti hangi ırktan, kültürden, inançtan olursa olsun, ibadet yapan insanların üzerlerine ateş açmak, ne yazık ki 21'inci yüzyılda kabul edilebilir bir olay değildir. Amerika'yı kınıyorum, İsrail'i kınıyorum, Avrupa Birliği'ni kınıyorum. Özellikle ABD Başkanı Sayın Biden, buradan sana seslenmek istiyorum. Senin ülkende bir kilisede ibadet eden insanların üzerine ses bombası atılsa, o insanların üzerine kurşunla gidilirse, Amerika Başkanı olarak ne düşünürsün? Bu açıklamaları yapıyorsan, Amerika Başkanı olarak sana da yazıklar olsun. Avrupa Birliği, insan haklarından bahsedersiniz, Birleşmiş Milletler insan haklarından bahsedersiniz, böylesine bir uygulama Avrupa'nın bir ülkesinde olsaydı, Allah korusun Vatikan'da pazar günü ayin yaparken böylesine bir olay olsaydı acaba ne düşünürsünüz? Çifte standartlı demokrasi olmaz, demokrasi senin demokrasin, inanç senin inancın olmaz. Lütfen İsrail'deki bu zulmü durdurun, yoksa biz Türk halkı olarak ne yapacağımızı biliriz. Devletler, kişiler ne olursa olsun haksızlık yapanların TDP olarak karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Kırklareli / Babaeski Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2021-05-11 16:03:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motor sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden motor sürücüsü ...
Türk Kızılay’ından ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi
YEREL HABERLER Türk Kızılay’ından ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi
Tam kapanmada ihlallere geçit yok Tam kapanmada kuralları ihlal edenler drone ile tespit ediliyor
YEREL HABERLER Tam kapanmada ihlallere geçit yok Tam kapanmada ...
Kırklareli'nde eller Mescid-i Aksa için semaya yükseldi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde eller Mescid-i Aksa için semaya ...