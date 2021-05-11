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Kırklareli'nde meşe balı üreten üreticiler bilgilendiriliyor

İHA

Kırklareli'nde meşe balı üreten üreticiler bilgilendiriliyor

Kırklareli’nde meşe balı üretimi yapan üreticilerin koloni kontrolleri yapılırken arı yetiştiricileri coğrafi işaret konusunda bilgilendiriliyor.
Coğrafi İşaret Tescili alan “Meşe Balı” üretimi yapan üreticilerinde koloni kontrolleri yapılırken arı yetiştiricileri coğrafi İşaret konusunda bilgilendiriliyor. Kırklareli’nin Vize İlçesine bağlı Balkaya Köyü ve Kıyıköy Beldesi arıcıları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ziyaret ederek, arıcılık ve Meşe Balı üretimi konularında eğitim çalışmaları yapıldı.

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