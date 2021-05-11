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Sarıgül: "Lütfen bu zulmü durdurun" TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: “İnsan hakları ve demokrasi iki yüzlü sözleşmelerle durdurulamaz” “Sayın Biden senin ülkende bir kilise de ibadet eden insanların üzerine ses bombası atılsa, o insanların üzerine kurşunla gidilirse Amerika başkanı olarak ne düşünürsün soruyorum?“ “Lütfen bu zulmü durdurun”

İHA

Sarıgül: "Lütfen bu zulmü durdurun" TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: “İnsan hakları ve demokrasi iki yüzlü sözleşmelerle durdurulamaz” “Sayın Biden senin ülkende bir kilise de ibadet eden insanların üzerine ses bombası atılsa, o insanların üzerine kurşunla gidilirse Amerika başkanı olarak ne düşünürsün soruyorum?“ “Lütfen bu zulmü durdurun”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescidi Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde birtakım ziyaretlerde bulundu. Sarıgül, partisinin Babaeski İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanı Hakan İnanç ve partililer tarafından ilçe binası önünde karşılanan Sarıgül, makamda partililerle bir müddet sohbet etti.
Sarıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Mescidi Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısına değinerek bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni etti. İbadet yapan insanların üzerine ateş açmanın hiçbir şekilde açıklanabilir bir davranış olmadığını belirten Sarıgül, “İnsan hakları ve demokrasi iki yüzlü söylemlerle korunamaz. Haksızlık ve zulüm karşısında susmak inançlarımızla asla bağdaşmaz. Nerede demokrasi ey Amerika Birleşik Devletleri, ey Avrupa Birliği, ey Birleşmiş Milletler neden sesinizi çıkarmıyorsunuz. Barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını savunuyorsunuz ama ne yazık ki yanı başımızda olan, dünyanın gözü önünde olan bu zulme karşı baş kaldırmıyorsunuz. Zulüm adaletin zıttıdır. Biz herkesin adalet içinde yaşamasını arzu ediyoruz. Nerede insan hakları savunucuları. Biz Türk insanı olarak, Müslüman insanı olarak incinsen de incitme kültüründen geliyoruz. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki Filistinli kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını koruması için elimizden gelen bütün çabayı ve bütün mücadeleyi en iyi şekilde vereceğiz” dedi.

“Filistin’de zulme uğrayan kardeşlerimizin yanındayız”
Zulme uğrayan Filistinli vatandaşların yanında olduğunu belirterek, “Filistin’de zulme uğrayan kardeşlerimizin yanındayız. Bu mübarek günde kim olursa olsun, ibadeti, hangi ırktan, hangi kültürden, hangi inançtan, hangi mezhepten olursa olsun ibadet yapan insanların üzerine ateş açmak ne yazık ki 21. Yüzyılda kabul edilir bir olay değildir. Amerika’yı kınıyorum. İsrail’i kınıyorum. Avrupa Birliği’ni kınıyorum. Özellikle ve özellikle Amerika sayın Biden buradan sana seslenmek istiyorum; senin ülkende bir kilisede ibadet eden insanların üzerine ses bombası atılsa, o insanların üzerine kurşunla gidilirse Amerika başkanı olarak ne düşünürsün. Bu açıklamaları yapıyorsan Amerika başkanı olarak sana da yazıklar olsun” şeklinde konuştu.
Mustafa Sarıgül, açıklamasının ardından tam kapanma döneminde muaf olan esnafları ziyaret etti.

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