Kırklarelispor - Kırşehir Belediyespor: 1 - 2

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KIRKLARELİ / DHAMisli.com 2. Lig play-off çeyrek final maçında Kırşehir Belediyespor, deplasmanda Kırklarelispor'u 2 1 mağlup etti.

Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takıma galibiyeti getiren golleri 34´üncü dakikada kendi kalesine İbrahim Sürgülü ve 90+5'te Volkan Altınsoy kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 68'inci dakikada Emre Keleşoğlu'ndan geldi.

Çeyrek final mücadelesinin rövanşı 16 Mayıs Pazar günü oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Kırklareli

2021-05-12 20:03:23



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