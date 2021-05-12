Kırklarelispor - Kırşehir Belediyespor: 1 - 2

KIRKLARELİ / DHAMisli.com 2. Lig play-off çeyrek final maçında Kırşehir Belediyespor, deplasmanda Kırklarelispor'u 2 1 mağlup etti.
Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takıma galibiyeti getiren golleri 34´üncü dakikada kendi kalesine İbrahim Sürgülü ve 90+5'te Volkan Altınsoy kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 68'inci dakikada Emre Keleşoğlu'ndan geldi.
Çeyrek final mücadelesinin rövanşı 16 Mayıs Pazar günü oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Kırklareli
2021-05-12 20:03:23
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