Kırklareli’nden Filistin’e destek

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Kırklareli’nde bulunan Pınarhisar Kalesi'ne Filistin'a destek veren görseller yansıtıldı.

Pınarhisar Kalesi Filistin’e destek olmak amacıyla ışıklandırıldı. Kaleye ‘Kırklareli’nde Filistin’e Selam Olsun’, ‘Zulme Lanet Kudüs’e Destek’ gibi yazılar yansıtıldı.

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