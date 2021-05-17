Kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk başladı Bankalar ve iş yerlerinin önünde kuyruklar oluştu

Tam kapanma sona ermesiyle birlikte sabahın erken saatlerinde sokağa çıkanlar, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Bazı banka ve iş yerlerinin önünde kuyruklar oluşurken, zaman zaman sosyal mesafenin de ihlal edildiği görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca korona virüs tedbirleri kapsamında, 29 Nisan saat 19.00 sıralarında başlayan 17 günlük tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlama süresince Kırklareli’nde boş kalan cadde ve sokaklarda, kısıtlamanın bitmesinin ardından yoğunluk yaşandı. Bazı banka ve iş yerlerinin önünde kuyruklar oluşurken, zaman zaman sosyal mesafenin de ihlal edildiği görüldü.

Tam kapanmanın bitmesinin ardından banka ve iş yerleri önlerinde oluşan kuyrukların olmaması gerektiğini dile getiren vatandaş Mevlüt Tunç, “17 günlük tam kapanmamın ardından Kırklareli’nde yoğunluk oluştu. Aslında bu yoğunluğa gerek yok. Zaten tam kapanma döneminde bankalar ve bazı iş yerleri açıktı. Azalmaya başlamışken tedbirleri gevşetmeyelim. Bu süreç bizim için önemli. Tüm vatandaşlarımız tedbirlere daha sıkı sarılarak bu vaka sayılarını daha düşürebiliriz” şeklinde konuştu.

17 günlük tam kapanmanın ardından dışarıya çıkan bazı kişiler yürüyüş yaparken bazıları da kent merkezinde bulunan parklarda vakit geçirdi.

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