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Kırklarelispor Play-Off’a çeyrek finalde veda etti

İHA

Kırklarelispor Play-Off’a çeyrek finalde veda etti

Misli.com 2. Lig’de mücadele eden Kırklarelispor, Kırkşehirspor ile oynadığı çeyrek final mücadelesinde PlayOff'a veda etti.
Misli.com 2. Lig’de mücadele eden Kırklarelispor, PlayOff mücadelesine çeyrek finalde veda etti. Kırklarelispor Başkanı Volkan Can yaptığı yazı açıklamada, zorlu bir sezonu tamamladıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.
Can, kısıtlı imkanlarla PlayOff karşılamalarında mücadele ettiklerini ifade ederek, "Yanımızda olan ve bizlerden dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm teknik ekibimize ve futbolcu kardeşlerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ligin başından bugüne kadar formasını terleten ve hakkını veren tüm futbolcularımızın Kırklareli'ne yakışır bir şekilde mücadele etmiş olmaları bizleri mutlu etti. Bu şehrin en iyi sonuçlara layık olduğunu biliyorum ve inanıyorum, inşallah önümüzdeki sezon bunun telafisini yapıp olması gereken yerde yer almak istiyoruz" dedi.

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