Karantinada olması gereken kişi trafikte yakalandı

Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi trafik uygulamasında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Demircihalil köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sırasında covid19 nedeniyle evinde, karantinada olması gereken kişinin, izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan E.E. karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.