‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı

Kırklareli’nde jandarma ve polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan minibüs kaza yaptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şahıs polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz istikameti üzerinden gelen ve göçmen kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen 34 DZZ 632, 34 BPL 542 plakalı 2 minibüs jandarmanın dur ihtarına uymadı ve ekip aracına çarpıp kaçtı. “Dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücüler arasında ekiplerce kovalamaca yaşandı. Minibüsler biri uzun süre son sürat ekiplerden kaçması sonucu Kırklareli girişinde diğer kolluk kuvvetlerinin yolu kesmesiyle araç akaryakıt istasyonunda girdi. Araç, akaryakıt istasyonunda araçlara ve duvarlara çarparak durdu. Minibüsten inen sürücü yaya olarak kaçmaya başladı. Diğer sürücü de arkadaşının kaza yaptığını görünce, aracından inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya anında otomobilini yıkayan Erkan Hızır, minibüsün süratli olduğunu belirterek, “Eşimle birlikte aracımızı yıkarken minibüs süratli bir şekilde akaryakıt istasyonuna girdi ve burada direklere ve aracımıza çarparak durdu. Bizi bile sileme geçti, hatta ayaklarıma dokundu” dedi.

Akaryakıt istasyonunda çalışan Yağız Karagöz, “Minibüs ekip araçlarından kaçıyordu. Çok süratli bir şekilde istasyona girdi ve önce direklere ve daha sonra oto yıkama alanında bulunan araca çarparak durdu. Çarpmanın ardından arka tarafa doğru kaçtı ama güvenlik güçleri tarafından yakalandı” diye konuştu.

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