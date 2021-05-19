‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı

İHA

‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı

Kırklareli’nde jandarma ve polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan minibüs kaza yaptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şahıs polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz istikameti üzerinden gelen ve göçmen kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen 34 DZZ 632, 34 BPL 542 plakalı 2 minibüs jandarmanın dur ihtarına uymadı ve ekip aracına çarpıp kaçtı. “Dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücüler arasında ekiplerce kovalamaca yaşandı. Minibüsler biri uzun süre son sürat ekiplerden kaçması sonucu Kırklareli girişinde diğer kolluk kuvvetlerinin yolu kesmesiyle araç akaryakıt istasyonunda girdi. Araç, akaryakıt istasyonunda araçlara ve duvarlara çarparak durdu. Minibüsten inen sürücü yaya olarak kaçmaya başladı. Diğer sürücü de arkadaşının kaza yaptığını görünce, aracından inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Olaya anında otomobilini yıkayan Erkan Hızır, minibüsün süratli olduğunu belirterek, “Eşimle birlikte aracımızı yıkarken minibüs süratli bir şekilde akaryakıt istasyonuna girdi ve burada direklere ve aracımıza çarparak durdu. Bizi bile sileme geçti, hatta ayaklarıma dokundu” dedi.
Akaryakıt istasyonunda çalışan Yağız Karagöz, “Minibüs ekip araçlarından kaçıyordu. Çok süratli bir şekilde istasyona girdi ve önce direklere ve daha sonra oto yıkama alanında bulunan araca çarparak durdu. Çarpmanın ardından arka tarafa doğru kaçtı ama güvenlik güçleri tarafından yakalandı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli Belediyesi Meclisi’nden Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı
YEREL HABERLER Kırklareli Belediyesi Meclisi’nden Filistin için ...
Kırklareli’nde 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 19 Mayıs kutlamaları
Karantinada olması gereken kişi hasta ziyaretine giderken yakalandı
YEREL HABERLER Karantinada olması gereken kişi hasta ziyaretine ...
Down sendromlu Erman Çetiner’in masa tenisiyle hayatı değişti
YEREL HABERLER Down sendromlu Erman Çetiner’in masa tenisiyle hayatı ...
Kırklareli'nde ormandaki kaçak yapılar done ile tespit edildi Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü koruma ekipleri görev başında
YEREL HABERLER Kırklareli'nde ormandaki kaçak yapılar done ile ...
Karantinada olması gereken kişi trafikte yakalandı
YEREL HABERLER Karantinada olması gereken kişi trafikte yakalandı
Kırklareli’nde Kovid-19 kurallarına uymayan 61 kişiye 189 bin 900 lira ceza
YEREL HABERLER Kırklareli’nde Kovid-19 kurallarına uymayan 61 kişiye ...
Kırklarelispor Play-Off’a çeyrek finalde veda etti
YEREL HABERLER Kırklarelispor Play-Off’a çeyrek finalde veda etti
Kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk başladı Bankalar ve iş yerlerinin önünde kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk ...
Kırklareli’nde OSB gelişiyor 6 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak
YEREL HABERLER Kırklareli’nde OSB gelişiyor 6 bin 500 kişiye ...