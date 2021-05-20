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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meyer-Landrut ve Kaymakcı, Lüleburgaz Hızlı Tren Merkez Şantiyesini inceledi

İHA

Meyer-Landrut ve Kaymakcı, Lüleburgaz Hızlı Tren Merkez Şantiyesini inceledi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Nikolaus Meyer ve eşi ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Kırklareli Lüleburgaz Merkez Hızlı Tren Şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Nikolaus Meyer ve eşi ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak 'HalkalıKapıkule Demir Yolu Projesi' çalışmalarını incelemek üzere Kırklareli Lüleburgaz Merkez Hızlı Tren Şantiyesinde ziyarette bulundu.
Tren hattı çalışmalarının hızla ilerlediğini belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, “Proje planlandığı gibi gerçekten başarılı bir şekilde ilerliyor. Hem fiziksel gerçekleşme oranı hem harcama oranıyla yaklaşık yüzde 35'lik bir oranı tutturmuş durumdayız, yani Avrupa Birliği ile planlanan bir şekilde. Bu projenin hem diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle bağlantısallığı açısından hem de Avrupa kıtasının gerek Ortadoğu ile gerekse Asya ile bağlantısı açısından çok kritik bir proje. Aynı zamanda Türkiye'de demiryolu kültürünün daha da gelişmesine katkıda bulunacak. Trakya'ya zenginlik katacak bir proje. İçinden geçtiği şehirlere daha fazla etkinlik sağlayacak, ekonomiyi canlandıracak, ulaştırmayı kolaylaştıracak hatta mera alanlarını geliştirmesine kadar yan katkıları da olan bir proje. Tabi projenin üç aşaması var. ÇerkezköyKapıkule aşamasının 2023 yılının sonuna kadar tamamlanması ön görülüyor. HalkalıÇerkezköy hattının ulusal programlarımız çerçevesinde yapılması söz konusu. Proje Avrupa Birliği tarafından sağlanan katkının 275 milyon avro. Türkiye'nin ulusal bütçesinden de bu kadar katkı söz konusu. Dolayısıyla aşağı yukarı 550600 milyon avroluk devasa bir projeden bahsediyoruz. Umarız bu proje hem ülkemizin kalkınmasını, hem Avrupa Birliği üyeliğine giden yolu daha da güvenli hale getirir, daha da sağlam hale getirir. Bizim beklentimiz bu projenin Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde en kısa zamanda tamamlanması, gerek Trakya bölgesine gerek Türkiye'ye önemli katkılarda bulunması. Projenin yaklaşık 230 kilometrelik bir hattan oluşuyor, aynı zamanda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de bir bağlantı planlanıyor” dedi.
Ardından Büyükelçi Meyer de, “Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye ve hatta Asya'ya bağlayan bir demiryolu hattı. Özellikle böyle demiryolu projelerini desteklediği için Avrupa Birliği çok memnun. Bu hem lojistik açıdan hem de çevre açısından son derece önemli. Avrupa Birliği'nin gurur duyduğu proje ve ben de bunda katkım olduğu için çok memnunum” diye konuştu.
MeyerLandrut ve Kaymakcı'nın konuşmalarının ardından slayt gösterimli bilgilendirme yapıldı.

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