Kırklareli’nde otomobil yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde kaza yapan otomobil alev aldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Kurtuluş Mahallesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 ADH 291 plakalı otomobil kaldırıma çarptı. Çarpma sonucu otomobilde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangını söndürüldü.

Hasar oluşan otomobil sürücüsünün kaza mahallinden ayrıldığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.