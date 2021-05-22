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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu 9 şüpheli tutuklandı

İHA

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu 9 şüpheli tutuklandı

Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9’u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kentte belirlenen adreslere İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evinde yapılan aramada 2 kilo 280 gram bonzai, 226,45 gram metamfetamin, 764 sentetik ecza uyuşturucu maddesi, 25,28 gram kokain, 20,45 gram esrar, 1,62 gram skunk, 1 kilo 443 gram aseton, 11 uyuşturucu hap, 0,40 gram eroin, 3 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 230 lira ele geçirilirken 15 şüphelinin gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğince İ.A, H.A, G.T, A.A, V.Ç, M.K, C.E, S.K. ve A.K. isimli 9 zanlı tutuklanırken 6 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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