Kırklareli’nde toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Kırklareli’nde korona virüsüyle mücadele kapsamında toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı.

Kademeli normalleşme dönemine kapsamında alınan ilave tedbirler nedeniyle, vakaların meydana gelmemesi, Korona virüs yayılımının tamamen durdurulması, kamu esenliğinin sağlanması ve genel sağlığın korunması amacıyla Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile Devlet Kurum ve Kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar ve Valilik tarafından izin verilenler hariç olmak üzere, ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer vb. her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Ve 19. maddeleri hükmü gereğince 23.05.2021 tarihinden itibaren (15) gün boyunca yasaklanmıştır” denildi.

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