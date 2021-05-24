Kırklareli’nde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Koronavirüsün bir etkisi daha! Yüzde 45 arttı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde tır ile kamyonun çarpışması sonucu kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, 33 AFV 726 plakalı Ömer Faruk Gökçe idaresindeki tır Ahmetbey beldesi yakınlarında 06 ZYV 22 plakalı Berat Yılmaz yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonunda sıkışan sürücü Berat Yılmaz itfaiye ekiplerince çıkarılırken yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.