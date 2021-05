Kırklareli’nde şiddetli yağıştan ürünleri zarar gören çiftçilere destek

Kırklareli Valisi Osman Bilgin 18 Şubat 2021 tarihlerinde şiddetli yağış nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere 500 bin liralık destek ödemesi yapıldığını duyurdu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 18 Şubat 2021 tarihleri arasında şiddetli yağış sebebiyle ürünleri zarar gören çiftçilere destek yapıldığını bildirdi. Bilgin, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirterek, “İlimizde 18 Şubat 2021 tarihleri arasında meydana gelen şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve su baskınından etkilenen köylerimizdeki çiftçilerin tespit edilen zararlarına karşılık Acil Destek Giderleri tertibinden 242 çiftçimize 500 bin lira ödemeleri gerçekleştirilmişti. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanında” dedi.

