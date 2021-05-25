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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’nde uyuşturucu yetiştiren 2 kişi yakalandı

İHA

Kırklareli’nde uyuşturucu yetiştiren 2 kişi yakalandı

Kırklareli’nde evinde bitki kabininde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Lüleburgaz ilçesinde A.İ.’nin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenlendi. A.İ.’nin evine yapılan operasyonda oturma odasında bitki kabininde saksıda kenevir bitkisi, kenevir bitkisi öğütmek için kullanılan materyal, hassas terazi, bitki geliştirme sıvı gübresi, kurutulmuş ve satışa hazır yaklaşık 200 gram esrar ele geçirildi.
A.İ. ile evde bulunan U.C. ekiplerce yakalanırken, zanlıların işlemleri emniyette devam ediyor.

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