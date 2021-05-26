Kırklareli’nde otomobilde sıkışan yavru kedi kurtarıldı

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Kırklareli’nde otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde İstasyon Caddesinde park halinde olan bir otomobilin alt kısmına yavru kedi girdiğini gören bir vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler yavru kedinin otomobilin motor kısmında olduğunu tespit etti. Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

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