Kırklareli’nde 6 sığınmacı yakalandı

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Kırklareli’nde yurda yasa dışı yollarla giren 6 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Kırklareli’nin Yörükbayır köyünde sığınmacıların olduğu ihbarını aldı. Ekiplerin bölgede yaptığı araştırmada Afganistan uyruklu 6 sığınmacı yakalandı.

Bulgaristan polisi tarafından darp edilip Türkiye’ye gönderildiğini iddia eden sığınmacılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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