Motosikletin ikiye ayrıldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada ikiye ayrılan motosikletin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta C.D. (36) idaresindeki 39 SF 489 plakalı otomobil ile Sebahattin Er (57) yönetimindeki 39 EK 862 plakalı motosiklet D100 karayolu Evrensekiz Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrılan motosikletin sürücüsü S.E. kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından S.E.’nin cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde, otomobil ile çarpışan motosiklet yaklaşık 50 metre savrularak paramparça oldu.

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