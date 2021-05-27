Hırsızı güvenlik kameraları ele verdi

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz Beldesi’nde yaşanan hırsızlık olayının şüphelisi güvenlik kameralarına takılınca, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, geçtiğimiz akşam 22.45 sıralarında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz Beldesi Gündoğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Atatürk Parkı’ndaki kahvehaneden televizyon çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu. Kahvehanenin yan sürgülü kapısının zorlanarak açıldığı ve içerideki televizyonun çalındığı tespit edildi.

Civardaki kamera görüntülerini izleyen güvenlik güçleri, önce şüpheli araca ulaştı. Şüpheli araçtan sahibine ulaşan jandarma ekipleri, hırsızlık suçundan 15 sabıkası bulunan 41 yaşındaki M.E.'yi kıskıvrak yakaladı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.E., ‘işyerinden hırsızlık’ gerekçesiyle tutuklanarak Lüleburgaz A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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