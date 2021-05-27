Kırklareli´de uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık çalışmasının ardından 20 Mayıs´ta uyuşturucu şüphelilerine yönelik operasyona düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 2 kilo 280 gram bonzai, 226,45 gram metamfetamin, 20.45 gram esrar, 1.62 gram skunk, 1 kilo 443 gram aseton, 11 adet ecstacy hap, 0.40 gram eroin, 3 adet tabanca, 196 adet fişek, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ile 5 bin 230 lira suçta elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.A., H.A., G.T, A.A., V.Ç., M.K., C.E., S.K., A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, `Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2021-05-27 16:09:46
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