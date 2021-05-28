Kırklareli’nde 30 sığınmacı yakalandı

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Kırklareli’nde yasa dışı yollarla giren 30 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Devletliağaç, Ahmetler köyü ve Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından 3 bölgede yaptıkları araştırmada Suriye, Irak ve Pakistan uyruklu 30 göçmen yakaladı.

Sığınmacılar Bulgaristan polisi tarafında darp edildiklerini ve daha sonra Türkiye’ye gönderildiklerini öne sürdü. İşlemleri tamamlanan 30 sığınmacı Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde teslim edildi.

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