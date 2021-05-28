DSİ’den Kırklareli için taşkın uyarısı

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü Kofçaz1 Göleti ile Üsküp Barajı'nın rezervuarlarının dolması sebebiyle taşkın riskine karşı uyardı.
DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “Kofçaz1 Göleti ile Üsküp Barajı’nın rezervuarları dolmuş olup kontrolsüz serbest akışlı dolusavak çalışmaktadır. Suyun dere yatağından tahliye olacağı göz önünde bulundurarak vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir” denildi.
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