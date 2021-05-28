Kırklareli’nde Millet Bahçesi'nin tapu teslimi gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 vizyonu ve Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 81 ile 81 milyon metrekare “Millet Bahçesi” kazandırma hedefi doğrultusunda, Kırklareli’nde Devlet Demir Yolları’na ait 50 dönümlük arazinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tapu devir teslim töreni yapıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 vizyonu ve Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 81 ile 81 milyon metrekare “Millet Bahçesi” kazandırma hedefi doğrultusunda, Kırklareli’nde bulunan Festival alanında yapımına başlanacak Millet Bahçesi'nin Kırklareli halkına Tapu Devri Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve Devlet Demir Yolları 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar'ın katılımıyla Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Teslim töreninde konuşan Vali Bilgin, Türkiye’nin en iyi Millet Bahçelerinden biri olacağını belirterek, “Vatandaşlarımız artık millet bahçelerinde rahat bir nefes alıyor. Biz de bu projeyle ilimize ayrı bir değer katmak istiyoruz” dedi. Atıl görüntüde olan alanı kurtardıklarını vurgulayan Vali Bilgin, “Biz bir faniyiz bir gün buradan göçüp gideceğiz ama burada millet bahçesiyle ilgili hakikaten çok büyük emek verdik. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum bu alanda lunapark tesisinde 7 kişiyi uyuşturucudan tutukladık. Bu da çok önemli. Projenin sadece bu ayağı bile ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor. Gençlerimizi zehirliyorlardı, orada 7 kişiyi tutuklattık yaptığımız operasyonlarda. Biz orada gençlerimizi de kurtarmış olduk. Oradaki atıl görüntüyü de kurtardık” diye konuştu.



Kırklareliler adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Vali Osman Bilgin projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 50 dönümlük alanın millet bahçesine dönüştürüleceğini vurgulayan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteği ile tapu devir işlemlerinin gerçekleştirdik. Kısa sürede alanı projelendirdiğimiz şeklinde nitelikte bir inşaat kalitesiyle hayata geçireceğiz. Kırklarelili hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu sadece Kırklareli için değil ilçelerinde yaşayan hatta diğer il ve ülkelerden hizmet verecek güzel bir alanın bugün önemli bir adımını gerçekleştirdik” şeklinde konuştu. Minsolmaz emeği geçen herkese teşekkür etti.

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