DSİ’den Kırklareli için taşkın uyarısı

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Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü Evciler, Kurudere ve Dolhan göletlerinin rezervuarlarının dolması nedeniyle taşkın riskine karşı uyardı.

DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “Evciler, Kurudere ve Dolhan göletlerinin rezervuarları dolmuş olup kontrolsüz serbest akışlı dolusavak çalışmaktadır. Suyun dere yatağından tahliye olacağı göz önünde bulundurarak vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir” denildi.

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