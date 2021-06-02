Kırklareli’nde il pandemi toplantısı yapıldı

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Korona virüsü ile mücadele kapsamında “Kademeli Normalleşme Sürecinin İkinci Etabı” ve uygulamaların değerlendirildiği il pandemi toplantısı yapıldı.

“Kademeli Normalleşme Sürecinin İkinci Etabı” kapsamında kent genelinde korona virüs tedbirlerinin değerlendirildiği il pandemi toplantısı Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in başkanlığında, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve STK başkanlarının katılımıyla video konferans yöntemi ile gerçekleşti.

Gerçekleşen toplantıda “Kademeli Normalleşme Sürecinin İkinci Etabı”ndaki uygulamalar ile kent genelinde salgın hastalıkla ilgili alınan tedbirler ve ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

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