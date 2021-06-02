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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Covid-19 savaşçıları” köylerde aşılama çalışmalarına devam ediyor

İHA

“Covid-19 savaşçıları” köylerde aşılama çalışmalarına devam ediyor

Kırklareli’nde yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında mobil aşı ekipleri, köylerde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde aşılamaya devam ediyor.
İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan mobil aşı ekipleri korona virüsüne karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşı programı kapsamında sırası gelen ve köylerde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların aşılarını evlerinde yapıyor.
Aşı sırası gelen 65 yaş üzeri köylerde yaşayan vatandaşların mobil aşı ekiplerince yapıldığını vurgulayan İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, “Aile Sağlığı Merkezlerimizde Sinovac, tüm kamu ve özel hastanelerimizde vatandaşlarımızın tercihlerine göre Biontech/Pfizer veya Sinovac aşısı yapılmaktadır. Müdürlüğümüzce sahada aşı yapmak üzere oluşturulan 'Mobil Aşı Ekiplerimiz' köylerimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımıza Sinovac aşısı uygulamaktadır” dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan “Aşı seferberliği” kapsamında aşılama çalışmalarının devem ettiğini dile getiren Cerit, “Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde ülkemizde olduğu gibi ilimizde de 'aşı seferberliği' başlatılmıştır. Böylece korona virüs ile mücadele en üst düzeyde sürdürülecektir. 1 Haziran itibariyle 5054 yaş grubu da aşılamaya dahil edilmiştir” diye konuştu.
Aşı olarak Covid19 pandemisiyle mücadeleye destek olan tüm vatandaşlara teşekkür eden Cerit, aşı sırası gelen vatandaşları aşı olmaya davet etti.

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