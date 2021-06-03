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Sarıgül: ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine destek veriyorsa açıklayacak

DHA

Sarıgül: ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine destek veriyorsa açıklayacak


 Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/BABAESKİ(Kırklareli),(DHA) TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül,  "Amerika Başkanı Biden aynen şunu söyledi, 'Türkiye'de muhalefet partilerine destek veriyoruz ki kazansınlar diye'. Bu Türkiye Cumhuriyetine, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine söylenmiş olan en ağır sözdür" dedi. Sarıgül,   "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'de hangi muhalefet partisine destek veriyorsa, hangi muhalefet partisini destekliyorsa onu yüzde 100 açıklayacak. Bu lafın peşini bırakmam" diye konuştu.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde partisinin ilçe teşkilatının açılışına katıldı. Mustafa Sarıgül ve beraberindekiler ilçeye gelişlerinde davul-zurna eşliğinde karşılandı. Kısa bir şehir turu atan Sarıgül, açılışını yaptığı parti binası önünde bir sandalye üzerinde partililere konuştu. ABD'ye seslenmek istediğini söyleyen Sarıgül, şunları söyledi:
"Amerika Başkanı Biden aynen şunu söyledi, 'Türkiye'de muhalefet partilerine destek veriyoruz ki kazansınlar diye'. Bu Türkiye Cumhuriyetine, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine söylenmiş olan en ağır sözdür. Türkiye Değişim Partisi hiçbir dış yardıma bakmaz. Hele hele Amerikalıların yardımına hiç bakmaz. Türkiye Değişim Partisi sadece ve sadece desteği önce Allah'tan sonra da yurttaşlarımızdan alır. Bu lafın peşini bırakmam. Kaçtıkları yere kadar da kovalarım. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'de hangi muhalefet partisine destek veriyorsa, hangi muhalefet partisini destekliyorsa onu yüzde 100 açıklayacak. Bugün burada söyledim, yarın unuturum diye aklınıza asla ve asla gelmesin. Bu demokrasi ayıbıdır. Bu özgürlüklerimize, insan haklarına, bireyin mutluluğuna ve de büyük bir inançla, büyük bir azimle demokrasinin erdemliği için sandığa giden vatandaşlarımızın oylarına sevgisizliktir ve saygısızlıktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye Değişim Partisi şunu söyler; Amerika sen kendi işine bak biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Nasıl Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kocatepe'de boyun eğmediysek şuanda da biz hiçbir dış güçlere boyun eğmeyiz."
Konuşmasının ardından parti binası açılışını yapan Sarıgül, Babaeski Belediye Başkanı CHP'li Abdullah Hacı'yı makamında ziyaret ettikten sonra esnafları gezdi.DHA-Politika Türkiye-Kırklareli / Babaeski Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-06-03 17:01:02

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