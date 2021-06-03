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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ABD’ye seslendi: “ABD yönetimi Türkiye'deki hangi muhalefet partilere para gönderiyor” “Amerika sen kendi işine bak biz Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz”

İHA

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ABD’ye seslendi: “ABD yönetimi Türkiye'deki hangi muhalefet partilere para gönderiyor” “Amerika sen kendi işine bak biz Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz”

TDP Genel Başkanı Sarıgül, “Amerika birleşik Devletlerine seslenmek istiyorum. Geçen gün Amerika Başkanı Biden aynen şunu söyledi: 'Türkiye’de muhalefet partilerine destek veriyoruz ki kazansınlar diye” dedi. Amerika sen kendi işine bak biz Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz” dedi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bir takım ziyaretlerde buldu. Babaeski’de büyük coşku ile karşılanan Sarıgül İlçe parti binasının önünde yaptığı açıklamada Amerika birleşik Devletlerine seslendi. Sarıgül ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir muhalefet partisine maddi destek verdiğini öne sürdü.
TDP Genel Başkanı Sarıgül, bu Türkiye Cumhuriyetine, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine söylenmiş olan en ağır söz olduğunu dile getirerek, “Amerika birleşik Devletlerine seslenmek istiyorum. Geçen gün Amerika Başkanı Biden aynen şunu söyledi: 'Türkiye’de muhalefet partilerine destek veriyoruz ki kazansınlar diye.' dedi. Bu Türkiye Cumhuriyetine, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine söylenmiş olan en ağır sözdür. Türkiye değişim partisi hiçbir dış yardıma bakmaz. Hele hele Amerikalıların yardımına hiç bakmaz. Türkiye Değişim Partisi sadece ve sadece desteği önce Allah’tan sonra da yurttaşlarımızdan alır” dedi.
“Biz bu lafın peşini bırakmayız”
Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’de hangi muhalefet partisini desteklediğini yüzde yüz açıklaması gerektiğini vurgulayan Sarıgül “Bu lafın peşini bırakmam. Kaçtıkları yere kadar da kovalarım. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’de hangi muhalefet partisine destek veriyorsa hangi muhalefet partisini destekliyorsa onu yüzde yüz açıklayacak. Bugün burada söyledim yarın unuturum diye aklınıza asla ve asla gelmesin. Bu demokrasi ayıbıdır. Bu özgürlüklerimize insan haklarına bireyin mutluluğuna ve de büyük bir inançla, büyük bir azimle demokrasinin erdemliği için sandığa giden vatandaşlarımızın oylarına sevgisizliktir ve saygısızlıktır. Türkiye cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye Değişim Partisi şunu söyler Amerika sen kendi işine bak biz Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz. Nasıl Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kocatepe'de boyun eğmediysek şuanda da biz hiçbir dış güçlere boyun eğmeyiz” şeklinde konuştu.
Konuşmasının ardından İlçe Parti binasının açılışı yaptı. Açılışın ardından Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı’yı makamında ziyaret etti.
Daha sonra Sarıgül beraberindekilerle esnaf ziyaretinde bulundu.

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