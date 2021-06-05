Kırklareli’nde zirai atıklar enerjiye dönüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kırklareli’nde ambalajlı atık dönüştürme noktaları kurulmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi” kapsamında Kırklareli’nde atık dönüştürme noktaları köylerde yerini almaya başladı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde köylerde çevre bilinci ve farkındalık oluşturması, Tarımsal faaliyetler sonucu oluşan zirai ilaç ambalaj atıklarının çevreye bırakılması sonucu oluşan çevre kirliliğinin önlenmesi ve ülke ekonomisine geri kazandırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce uygulamaya konulan “Zirai İlaç Atıklarının Enerjiye Dönüştürme Projesi” ile oluşturulan Zirai İlaç Ambalaj Atıkları Biriktirme Noktalarında kullanılması için hazırlanan zirai atık konteynerlerinin Lüleburgaz Sakızköy muhtarlığına teslimi Vali Osman Bilgin’in katılımıyla gerçekleşti.

İl Özel idaresi tarafından proje tüm köyleri kapsayacak şekilde genişletileceğini dile getiren Vali Osman Bilgin, “İlk etapta Lüleburgaz ilçemizde Ahmetbey ve Evrensekiz beldelerimiz ile Yenibedir, Umurca, Sakızköy ve Emirali köyleri pilot olarak belirlenmiştir. 2021 ve 2022 yılları içerisinde Kırklareli İl Özel İdaremiz tarafından proje tüm ilimiz ve köylerini kapsayacak şekilde genişletilecektir” dedi.

Gerçekleşen teslim töreninin ardından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde daha temiz bir Kırklareli için farkındalık oluşturmak, temiz çevre bilincini güçlendirmek amacıyla Kırklareli Valiliğinin Himayelerinde uygulamaya konulan “Çevre Seferberliği Projesi” kapsamında Sakızköy’de bulunan Metruk Binanın yıkımı yapıldı.

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